Restaurante JNcQUOI Asia lança coleção de faiança pintada pelos mestres da Viúva Lamego

A coleção “JNcQUOI & Viúva Lamego” é composta por um prato de bolo e uma taça com 12 desenhos originais, em faiança pintada à mão, inspirados na cultura asiática onde se destaca o simbolismo das flores.

As primeiras peças desta coleção exclusiva foram inicialmente desenvolvidas como elemento decorativo do restaurante JNcQUOI Asia. Contudo, “face ao crescente interesse por parte do público, as marcas apostaram numa coleção mais alargada disponível para venda”, informa em comunicado a equipa do restaurante lisboeta.

créditos: Restaurante JNcQUOI Asia

“Foram já lançados três dos doze desenhos originais, prevendo-se que a totalidade da coleção esteja disponível até ao final de abril”, lemos na mesma nota informativa. O prato de bolo (32 cm) tem um preço recomendado de 185,00 euros e o preço recomendado da taça (44 cm) é de 250,00 euros.

A coleção está disponível para venda nos restaurantes JNcQUOI Asia e JNcQUOI Avenida, ambos na Avenida da Liberdade, e na Loja Viúva Lamego no Largo do Intendente. As peças podem ainda ser adquiridas online através da nova área de lifestyle da plataforma JNcQUOI at Home.