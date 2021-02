Chegam em embalagens com seis unidades os bombons desenvolvidos numa parceria que junta a Adega de Palmela com a Confeitaria S. Julião (também em Palmela), do chefe de pastelaria Nuno Gil, homem que há anos recupera produtos locais para a doçaria.

Desta forma, antecipando o Dia dos Namorados, celebrado a 14 de fevereiro, a Adega de Palmela sugere uma visita à sua loja online para espreitar o Bombom de Aguardente Villa Palma (6,90 euros), com chocolate negro, trabalhado para apresentar uma textura cremosa. No que respeita à aguardente velha, esta apresenta aromas de casca de laranja e frutos secos.

A mesma página online apresenta uma seleção de vinhos e bebidas licorosas e destilados da região, dos tintos, brancos, rosés e espumantes, aos moscatéis e aguardentes.