“Pão caseiro”

Obra com autoria de Maria Blohm

O pão caseiro tem ciência, mas não segredos. Com um pouco de prática, todos podem fazer em casa pães deliciosos. Salgado ou doce, tradicional ou de forma, com ou sem glúten, base de pizza, baguete, focaccia, de canela, brioches, croissants, naan, bagels, chapatas. Tudo detalhado pela autora, Maria Blohm, em “Pão caseiro” (ArtePlural Edições).

O livro orça os 14,60 euros.

“O livro do pão sem glúten”

Obra com autoria de Ângela Silva

“O livro do pão sem glúten” (edição Manuscrito) nasce considerando o número crescente de pessoas a optar por uma dieta sem glúten, ou porque sofrem de doença celíaca, ou de sintomas de sensibilidade não celíaca, ou porque têm intolerância ao trigo, ou simplesmente por opção. A autora, Ângela Silva mostra-nos, em mais de 60 receitas, como fazer o nosso próprio pão sem glúten, sem lactose e 100% vegan, de forma fácil e prática, e com pequenos truques. Pães especiais, pães a pensar no pequeno-almoço e lanche dos miúdos, massa de piza, e ainda bolachas, tartes e galetes.

O livro orça os 16,11 euros.

“Vamos fazer pão”

Obra de Isabel Zibaia Rafael

Pão de beterraba ou do caco com alfarroba, assim como muitos outros, estão entre as cores e os sabores que o pão assume atualmente. Diversificar com criatividade é a proposta de “Vamos fazer pão” (edição Marcador) de Isabel Zibaia Rafael, autora do blogue “Cinco Quartos de Laranja”. Para a autora, importante é perceber as diferentes massas, base para um bom pão, e não ter medo de arriscar. Contas feitas, a obra apresenta mais de 40 receitas de pão, mas também de bolachas, assim como a fórmula mais simples para produzir fermento natural.

O livro orça os 17,06 euros.

“A arte do pão”

Obra de Emmanuel Hadjiandreou

Cozinheiros amadores de todo o mundo estão a redescobrir o prazer de fazerem o seu próprio pão. Com estas simples receitas passo-a-passo, para mais de 60 variedades de pão do galardoado padeiro artesanal Emmanuel Hadjandreou, o leitor percebe como é fácil e recompensador fazer pão. “A arte do pão” é uma edição Bertrand.

O livro orça os 19,92 euros.

“O livro do pão”

Obra com autoria de Ângela Silva

“O pão produzido industrialmente não tem qualquer interesse nutricional. Basta olhar para os rótulos para ver que estão carregados de vitaminas, enzimas e aditivos criados artificialmente, além de quantidades excessivas de fermentos químicos, responsáveis por problemas digestivos e intolerâncias alimentares”. Com estas palavras Ângela Silva dá o mote para este seu “O livro do pão”. O leitor encontra, entre outros, desde os pães básicos como o pão de espelta, centeio ou kamut, até aos enriquecidos, como o de cevada e girassol, passando pelos pães para pequeno-almoço e lanche, como o de granola.