As livrarias de Lisboa, Porto, Aveiro e Viseu do grupo livreiro Leya passam a estar abertas na aplicação Glovo, permitindo entregas imediatas de livros nestas quatro cidades. As livrarias Leya associadas a este serviço são a Buchholz, em Lisboa, a Latina, no Porto, a Leya em Viseu e a Leya em Aveiro.

Este serviço de entregas abrange uma seleção de livros, de editoras da Leya e de outras editoras do mercado, que nas últimas semanas têm estado nas listas dos mais vendidos em Portugal.

O acesso ao serviço é idêntico a qualquer outra utilização da Glovo, bastando aos utilizadores pesquisarem pelas livrarias da Leya da sua região disponíveis na app e selecionarem os livros desejados.

Paralelamente, mantém-se disponível o “Leya Express”, o serviço lançado em dezembro que permite a entrega, na grande Lisboa e em menos de duas horas, de livros de todas as editoras do mercado, com os portes serem gratuitos.

Um serviço acessível através da livraria Leyaonline, seguindo três passos: inserção do código postal do local de entrega, escolha dos livros e inserção da morada de entrega e dados de pagamento.