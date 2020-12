Pastelaria saborosa e fácil de fazer com Rosa Cardoso

Antes de se render ao mundo da pastelaria Rosa Cardoso trabalhou como arquiteta e decoradora. Entretanto, em 2013, começou a partilhar as suas experiências de pastelaria no blogue “Be Nice, Make a Cake”. Mais tarde, Rosa formou-se em Gestão e Produção de Pastelaria e fez dos ovos, da farinha e do açúcar o seu dia a dia. Recentemente, apresentou o livro “A sair do forno” (edição Arena), um conjunto de receitas de fácil execução, entre bolos, pães e sobremesas. Em comum, propostas produzidas com ingredientes básicos e com as técnicas de confeção ilustradas.

O livro vai estar disponível por 16,60 euros.

100 receitas macrobióticas porque “Tudo o que comemos conta”

Nutrir o corpo com aquilo que ele procura é a proposta das mais de cem receitas vegetarianas e vegans do livro “Tudo o que comemos conta” (edição Lua de Papel). A obra assinada por Geninha Horta Varatojo apresenta-nos receitas que têm por base cereais integrais, vegetais, leguminosas, algas, sementes, oleaginosas e fruta da época. A autora garante que as emoções agradecem e a saúde também.

Geninha Horta Varatojo, diretora do Instituto Macrobiótico de Portugal (IMP), apresenta neste seu novo livro todas as ferramentas para quem se quer iniciar na cozinha macrobiótica, ou para quem já conhece e quer aperfeiçoar métodos, técnicas e confeções.

O livro chega aos escaparates com o preço de 22,00 euros

Todos os dias, pão fresco na sua cozinha

Pão de beterraba ou do caco com alfarroba, assim como muitos outros, estão entre as cores e os sabores que o pão assume atualmente. Diversificar com criatividade é a proposta de “Vamos fazer pão” (edição Marcador) de Isabel Zibaia Rafael, autora do blogue “Cinco Quartos de Laranja”.

Para a autora, importante é perceber as diferentes massas, base para um bom pão, e não ter medo de arriscar. Contas feitas, a obra apresenta mais de 40 receitas de pão, mas também de bolachas, assim como a fórmula mais simples para produzir fermento natural.

Nos escaparates por 18,95 euros.

Emagrecer sem deixar de comer

O autor do livro “Como não morrer”, Michael Greger regressa à publicação em “Como não fazer dieta” (edição Lua de Papel), com a sugestão de um plano rico em fibra e água e com pouca gordura, sal e açúcar e pleno de alimentos anti-inflamatórios. Greger esclarece, ainda, todas as dúvidas, desde a escassa eficácia do jejum, às vantagens de conhecer a cronobiologia (ou seja, em que horas do dia queimamos melhor os hidratos).

Obra que explora outros recursos como o índice de insulina, a densidade calórica (há alimentos com “calorias negativas”, os ideais para começar a refeição, de acordo com o autor) e o que realmente funciona no que respeita à longevidade e microbioma.

O livro orça os 22,00 euros.

A comer também podemos salvar o mundo

A forma como comemos também contribui para um mundo melhor. A indústria alimentar tem impacto no ambiente, realidade sublinhada no livro “Receitas para um mundo melhor” (edição ArtePlural). A obra assinada por de Johan Rokcström, apresenta-se repleta de dicas e receitas para uma alimentação saudável, sustentável e amiga do planeta.

Entre as propostas apresentadas no presente título a do consumo equilibrado de carne, preferencialmente produzida localmente e em pastos, a confeção caseira dos pratos ao invés da compra de refeições pré-feitas, assim como evitar o desperdício alimentar.

Além das receitas simples com ingredientes sustentáveis e nutritivos, o livro oferece informação e ferramentas que auxiliam o leitor nas mudanças efetivas na sua atitude alimentar.

“Salve o mundo comendo melhor” chega aos escaparates com o preço de 18,80 euros.