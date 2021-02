Para o Dia dos Namorados, packs de vinhos onde não faltam chocolates e flores

Vinho e flores em pack para o Dia dos Namorados

As marcas portuguesas Mainova e Amor e Lima uniram esforços para ajudar todos os apaixonados a celebrar o amor em confinamento com um pack idealizado para a ocasião. Composto por uma garrafa de vinho Moinante Rosé 100% Castelão e por um centro de mesa de flores campestres, o pack especial Dia dos Namorados custa 25,00 euros e está à venda aqui e aqui.

Com aroma floral e notas suaves de frutos vermelhos, o Moinante Rosé faz boa companha a uma tábua de queijos, pratos de peixe e marisco ou mesmo sobremesa.

Já a decoração da mesa está assegurada por mãos profissionais. Todos os arranjos florais são feitos artesanalmente com flores da época.

créditos: Mainova

“Sweet Valentine “, com sabor a Alentejo

O Torre de Palma Wine Hotel, em Monforte, preparou seleções de vinhos com sugestões especiais para o Dia dos Namorados. Dos néctares disponíveis na loja online do produtor alentejano, destacamos a seleção “Sweet Valentine “ (49,00 euros), com o Rosé Torre de Palma 2020, acabado de lançar, e o Basilii Tinto 2018, que traz consigo a história milenar da família Romana Basilii, que produzia vinho naquele território desde o século I. Para adocicar, a companhia dos Rebuçados de Ovo de Portalegre.

créditos: Torre de Palma Wine Hotel

Colinas do Douro com packs de romance

O produtor Colinas do Douro, no Douro Superior, preparou dois packs especiais, ambos com duas garrafas. O pack “Terroir”, apresenta o néctar Quinta da Extrema (32,50 euros). Por seu turno, o pack "Um Douro Superior" é composto por duas garrafas de Reserva Colinas do Douro (29,90 euros).

A estes valores é aplicado um desconto promocional de 14%, em homenagem ao dia do São Valentim, para encomendas na loja online de Colinas do Douro. As entregas são garantidas entre 48 e 72 horas, em dias úteis, e os portes são gratuitos.

créditos: Colinas do Douro

Porto para harmonizar com chocolate na Uva Wine Shop

A loja online Uva Wine Shop sugere vinhos para acompanhar a noite mais romântica do ano. Em destaque, o pack que traduz a parceria entre o vinho Cálem e os chocolates Arcádia.

Este pack conta com uma garrafa de Cálem 10 Anos Tawny, vinho de grande intensidade e elegância, acompanhado de uma embalagem de bombons de chocolate de leite e outra de bombons de chocolate negro, ambos com recheio de Vinho do Porto Cálem 10 anos.

O pack Calém 10 Anos Tawny orça os 49,99 euros. Os portes de envio são gratuitos acima de 39,99 euros.

créditos: Uva Wine Shop

Quinta de Lemos com pack pague dois receba três vinhos

No Dão, o produtor Quinta de Lemos, preparou uma caixa de três vinhos (42,00 euros), sendo que uma delas é oferta. O pack para o Dia dos Namorados inclui os tintos Jaen 2009 e Touriga Nacional 2012. Por sua vez, o tinto Dona Santana 2006 é oferta.

O produtor aceite encomendas através do e-mail info@quintadelemos.com

créditos: Quinta de Lemos

Vinho Rosé alentejano em pack de seis

O produtor House of Wines que une na sua plataforma online produtores portugueses de diferentes regiões, sugere um pack de seis garrafas do vinho Rosé Rovisco Garcia. Vinho Regional Alentejano de cor vermelha cristalina com uma tonalidade salmão e um aroma intenso a fruta madura, acompanha bem pratos de sushi, marisco, caril ou peixe.

Na compra de seis unidades (25,00 euros), o consumidor paga cinco, adianta a House of Wines. Mais informações no e-mail info@houseofwines.pt