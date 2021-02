Com o lema “Há amor no menu”, os restaurantes Tasca da Esquina e Peixaria da Esquina, do chefe de cozinha Vítor Sobral, contam de 6 a 14 de fevereiro, com uma ementa repartida por entradas, a que chama “sabores para despertar os sentidos”; pratos principais, ou se preferir, “combinações apaixonantes”. “Para terminar nas nuvens”, chegam as sobremesas.

A compra do trio constituído por entrada, prato principal e sobremesa, há a oferta de uma garrafa do vinho Vítor Sobral.

Pormenorizando, nas entradas, os interessados encontram, entre outras sugestões, mousse foie com tostas de pão brioche (25,00 euros) ou Marinada de garoupa e pera rocha assada (14,90 euros). No que toca aos pratos principais, há duas opções, o Caril de camarão com arroz de cardamomo (28,50 euros) e o Novilho trufado com legumes de inverno (32,00 euros).

Caril de camarão com arroz de cardamomo. créditos: Grupo Quina/Chefs Agency

A fechar, o capítulo sobremesas inclui Bolo de chocolate com molho de morango (5,80 euros) e Suspiro de maracujá (4,50 euros).

Não falta um menu de pequeno-almoço, para duas pessoas (15,00 euros), que propõe, entre outros itens, pão fatiado (Esquina e Esquina escuro), Croissant do Porto e Pão de Deus, manteiga, compota, fiambre e o sempre presente pastel de nata.

De 6 a 14 de fevereiro, é possível encomendar o take away ou entrega diretamente nos espaços do grupo Quina (Tasca da Esquina: tel. 919 837 255; Peixaria da Esquina: tel. 912 946 155; Padaria da Esquina: tel. 910 025 528).

Já a 14 de fevereiro, a opção de delivery está apenas disponível pela App Volup.