Cascas de frutas e talos de vegetais, assim como aquele peixe cozido ou assado que sobra de uma refeição anterior, têm a oportunidade de ganhar uma segunda vida na cozinha. Nem por isso, uma vida menos criativa, nutritiva e capaz de fazer a diferença na mesa familiar.

Grande parte do desperdício de alimentos acontece, precisamente, nas cozinhas domésticas. Com o objetivo de contribuir para a redução das perdas, a Pescanova, desafiou o Chef Kiko (restaurantes O Talho, A Cevicheria, Poke, entre outros) a criar quatro receitas que prometem dar uma segunda vida aos alimentos.

#semdesperdiciosaibem é uma série documentada em formato vídeo, com receitas disponíveis nos canais digitais da Pescanova.

Sugestões que não desmentem a feição de cozinha do mundo do Chek Kiko, como a Salada de salmão, o Wrap de pescada, passando por um Folhado de pescada e terminando num Nasi goreng com bacalhau.

No que toca à cozinha do Chef Kiko, viajante nato, é autor de pratos que unem diferentes influências culinárias, nomeadamente a portuguesa, mas também as de países asiáticos e das américas.