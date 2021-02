Em fevereiro, todas as sextas-feiras são especiais para quem fizer pedidos através do sistema de delivery próprio dos restaurantes lisboetas SushiCafé Amoreiras, SushiCorner (Saldanha e Parque das Nações), Soi, Izanagi, Mano a Mano e Este Oeste. Os pedidos de valor igual ou superior a 25,00 euros recebem uma garrafa de vinho Fiúza para acompanhar os pratos escolhidos.

No que toca aos pratos em sistema de entrega ao domicílio, o SushiCafé sugere o Fish wakame (10,25 euros), uma salada de peixes marinados em azeite de trufa. Já o SushiCorner aconselha o seu último lançamento, a “Winter Box” (22,00 euros). Quem estiver mais inclinado para comida tradicional japonesa, o Izanagi apresenta a sua novidade, Robata ribs & sushi (49,00 euros), uma combinação de sopa miso, gyosas, pork ribs, gunkans e outras peças.

créditos: Grupo SushiCafé

Já o Soi, onde reina a comida de rua asiática, destaca as Korean pork ribs (14,00 euros), verdadeiro porn food asiático. Mas se a vontade for de cozinha italiana, encontra o Spaghetoni de Porcini, natas, trufa e parmesão (15,50 euros) do Este Oeste ou o Brasado di Carne al Barolo, con Focacce (15,00 euros) do Mano a Mano, um dos pratos tradicionais italianos.

Para realizar encomendas, há que ligar para o restaurante, fazer o pedido e o pagamento através da app MB Way. “Tendo em conta as medidas da DGS, esta oferta Fiúza só está disponível para os pedidos feitos até às 20h, limitada ao stock existente”, informa o Grupo Sushicafé.