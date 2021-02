Subenshi

O peixe chega fresco diretamente da costa portuguesa. Este é um dos requisitos do Subenshi que visa proporcionar uma experiência asiática, com destaque para a surpresa nos sabores e diferentes texturas. Na carta, perca-se entre “Gamba tempura”, “Tartaro de atum”, “Tekka maki” e ainda diversos combinados.

Morada: Campo dos Mártires da Pátria, nº 65, Porto

Kyoto na Baixa

Entre pratos quentes e frios, há uma oferta diversa. Nos rolos especiais, pode optar por “California dragon”, “Dragon fly” ou “Salmon spicy”. Quanto aos pratos quentes, a oferta contempla “Tori no yakisoba”, “Gyuniku” ou “Tori no curry”. Há ainda um menu especial de crianças.

Morada: Praça Guilherme Gomes Fernandes, nº 56, Porto

Temako

O menu é composto por vários mix que variam entre as oito e as 32 peças. Há ainda opções vegetarianas e infantil. Pode deliciar-se com entradas como “Sopa miso”, camarão panado, “Gyosas”, “Salmon bites”, entre outras.

Morada: Rua João de Barros, nº 361, Porto

Sushi do Bairro

No tradicional bairro de Campo de Ourique, o Sushi do Bairro traz um pouco do Japão a Lisboa. Na carta, encontramos, entre dezenas de opções, o sushi, os temaki, poké bowls, sushi burguer.

Morada: Rua Saraiva de Carvalho, nº 32, Lisboa

Besushi

O Besushi proporciona vários combinados com um número de peças variadas, podendo acrescentar ainda ao seu pedido diferentes Bebowls. Há, ainda, diferentes sopas miso, crepes japoneses, gyosas, ceviche.

Morada: Rua de Braga, nº 57A, Carcavelos