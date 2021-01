No restaurante online da cervejeira Musa, Rock ‘n’ Go, os interessados encontram sugestões para entrega ao domicílio e em take away (Musa da Bica, na Calçada de Salvador Correia de Sá, nº 2, Lisboa), numa seleção dos pratos habitualmente servidos na Fábrica da Musa e na Musa da Bica.

Para abrir o apetite, refiram-se os Croquetes de leitão (duas unidades/5,00 euros), a Pança de porco (9,00 euros), a Sandocha de língua de vaca (10,00 euros), a Coxinha de alheira (4,00 euros). Todas elas sugestões da Fábrica da Musa.

Já com a assinatura da Musa da Bica, as sugestões recaem na Mandioca frita com maionese de alho (5,00 euros), a Quesadilla (8,00 euros), as Batatas fritas caseiras com maionese de chipotle (5,00 euros).

Fazendo justiça ao facto de se tratar de uma fábrica cervejeira, na Rock ‘n’ Go os interessados encontram referências de cerveja individual e packs de seis ou 12 unidades. Entre as propostas estão a Red Zeppelin, a Saison O´Connor, a Frank APA, a Reyninho, a Maria Albertipa, a Porn in the IPA, com preços que variam entre os 2,90 e os 5,40 euros (unidade).

Há ainda menus que combinam petiscos com cerveja, assim como sugestões em jeito de mercearia, com Pastéis de bacalhau, Pão de queijo, Pastrami caseiro.

Entregas todos os dias da semana das 12h30 às 21h00.

A Musa mantém a venda de cervejas online na loja digital.