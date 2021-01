A unidade de Cascais do Martinhal Family Hotels & Resorts, que em maio passado abriu as portas da cozinha do seu restaurante com o serviço de entrega de refeições ao domicílio, apresenta agora um menu especial, fixo durante o mês de janeiro.

O menu divide-se entre brunch e opção à la carte, com ambas as opções disponíveis unicamente para entregas durante os fins de semana.

“Orientado para famílias, as crianças não ficaram esquecidas, havendo uma opção pensada especialmente para os paladares mais jovens”, informa a unidade hoteleira em comunicado.

Independentemente da opção brunch ou à la carte, o “Cheesecake da Avó Stern” (receita da autoria da avó de Roman Stern, proprietário do Grupo Martinhal) encontra-se disponível para acompanhar os lanches (10,00 euros/quatro pessoas).

créditos: Martinhal Family Hotels & Resorts/O Apartamento

No que respeita ao brunch este compõe-se, no caso dos adultos, entre outras sugestões, de Gaspacho de morango, brioche e presunto ibérico, Húmus, Pita crocante, Labneh e azeite extra virgem, Queijo amanteigado com mel biológico, Salmão fumado com ovos escalfado e molho holandês, Salada de vegetais, grelhados halloumi e compota de abóbora e seleção de sobremesas (59,00 euros para dois adultos).

Ainda no brunch, opção para crianças (15,00 euros) há Pipocas,·Esparguete à bolonhesa,·Mini croissants de queijo e fiambre,· Nuggets de frango e batatas fritas,·Gelatina e frutas, Espetada de frutas, Mini donuts.

créditos: Martinhal Family Hotels & Resorts/O Apartamento

Já no que toca ao menu à la carte (também com opção de vinhos), destaque nas entradas para o Camarão tigre com lima kaffir e coentros (11,00 euros), Presa de porco preto com maça e especiarias (19,75 euros), Bacalhau de meia cura, grelos, broa de milho e ervas (19,50 euros), Estufado de grão-de-bico, tofu marinado, arroz de especiarias (13,50 euros), seleção de sobremesas (4,50 euros).

“Para encomendar, basta consultar o menu que estará sempre disponível na secção ´Ofertas Especiais` no site do Martinhal Cascais, e fazer o pedido, até às 17h00 da sexta feira anterior à data de entrega, através dos seguintes contatos: WhatsApp: 911 931 511; e-mail: concierge.cascais@martinhal.com”, refere a unidade em comunicado.

As entregas ao domicílio, gratuitas no concelho de Cascais, serão feitas entre as 11h00 e as 13h00, independentemente do dia — sábado ou domingo — agendado.

Aos pedidos para entregas fora do concelho de Cascais será acrescida uma taxa de entrega, variável de acordo com o concelho de destino. O pagamento deverá ser feito por cartão de débito ou crédito, Multibanco e MBWay.