Em regime de take away ou delivery, a “Winter Box” pode ser adquirida por 22,00 euros, numa combinação de pratos quentes e de conforto, com a frescura do sushi. Cada box inclui uma sopa Miso, um prato de Tori yakisoba, três Gyozas e as peças Tuna nori maki, Nigiris de corvina, Salmão e atum e ainda o Tataki de salmão.

A marca anuncia, ainda, a sua nova box familiar, a “Family XL”, “composta por 60 peças com todos os best sellers do SushiCorner, pelo valor de 49,50 euros. “O valor inclui a oferta de uma sopa miso ou uma limonada por pessoa, até quatro pessoas”, sublinha a marca.

Estas opções já estão disponíveis para take away e entrega ao domicílio através do serviço próprio do grupo SushiCafé, que neste momento está a promover a oferta da taxa de entrega em pedidos de valor igual ou superior a 25,00 euros. “Para tal, basta ligar para os espaços no Parque das Nações ou no Atrium Saldanha”.