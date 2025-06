Salvador Plasencia, conhecido como Dr. P., e um dos cinco arguidos acusados da morte do ator, ocorrida em outubro de 2023, declarou-se culpado no tribunal federal de Los Angeles, o que poderá implicar mais de 40 anos de prisão, segundo informações citadas pelo Los Angeles Times.

Três outros arguidos no processo, o médico Mark Chavez, o assistente pessoal de Matthew Perry, Kenneth Iwamasa e Erik Fleming, que alegadamente forneceu a droga, também se declararam culpados de acusações de conspiração no ano passado.

Na sua acusação, os procuradores federais afirmam que os arguidos se aproveitaram dos "problemas de dependência" de Perry para lucrarem com ele e "enriquecerem".

O artista, célebre pela sua personagem Chandler Bing, tinha falado sobre a dificuldade de lidar com a dependência no seu livro de memórias 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir' (2022).

Jasveen Sangha, conhecida como a "rainha da ketamina", é a única das arguidas que não se declarou culpada e aguarda julgamento.

O Departamento de Justiça dos EUA acusou as cinco pessoas de pertencerem a uma rede criminosa clandestina responsável pela distribuição de grandes quantidades de cetamina, substância que foi encontrada no corpo do artista aquando da sua morte.

As autoridades afirmaram que Perry obteve a cetamina que pôs termo à sua vida junto de Sangha, que a seringa foi fornecida pelo médico Plasencia e que o seu assistente pessoal, Kenneth Iwamasa, injetou a droga no ator no dia da sua morte, 28 de outubro de 2023.

