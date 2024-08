Cinco pessoas foram detidas e acusadas, esta quinta-feira, pela morte do ator Matthew Perry. Segundo as autoridades norte-americanas, os acusados "aproveitaram-se dos problemas de dependência de Perry para enriquecer".

Entre os cinco acusados, revela a estação ABC News, encontram-se dois médicos, o assistente pessoal do ator e uma traficante de droga, conhecida como 'A Rainha da Cetamina', que terá vendido o lote de cetamina que levou à morte de Matthew Perry.

O procurador dos Estados Unidos para o Distrito Central da Califórnia, Martin Estrada, adiantou que foi levada a cabo uma "ampla investigação" após a morte do ator, em outubro de 2023, que "revelou uma rede criminosa clandestina responsável pela distribuição de grandes quantidade de cetamina ao senhor Perry e a outros".

Já o Departamento de Justiça adiantou que os principais arguidos são Jasveen Sangha, conhecida como 'A Rainha da Cetamina' e Salvador Plasencia, um médico conhecido como 'Dr. P'.

Três outras pessoas foram acusadas separadamente, incluindo o assistente do ator, Kenneth Iwamasa, Mark Chavez, um médico, e Eric Fleming, que admitiu ter distribuído a cetamina que matou Perry.

"Estes arguidos aproveitaram-se dos problemas de dependência do Sr. Perry para enriquecerem", disse Estrada, em conferência de imprensa. "Sabiam que o que estavam a fazer era um grande perigo para o Sr. Perry, mas fizeram-no na mesma."

Segundo explicou, o médico Salvador Plasencia foi acusado de distribuir cerca de 20 frascos de cetamina ao ator em troca de 55 mil dólares em dinheiro, e terá trabalhado com Chavez para obter a droga e com Iwamasa para a distribuir.

"Plasencia viu nisto uma oportunidade de lucrar com o Sr. Perry", disse Estrada, acrescentando que o médico escreveu numa mensagem: "pergunto-me quanto pagará este idiota [pela cetamina]".

Como médico, Plasencia "sabia do perigo do que estava a fazer" e alegadamente disse a outro paciente que Perry estava "a ficar fora de controlo com o seu vício". "Não obstante, continuou a oferecer cetamina ao Sr. Perry", disse Estrada.

Já a 'Rainha da Cetamina' foi acusada de vender 50 frascos de cetamina por cerca de 11 mil dólares durante duas semanas a Perry, trabalhando com Fleming e Iwamasa para distribuir as drogas a Perry,

Sublinhe-se que Matthew Perry, mundialmente conhecido por interpretar Chandler Bing na série 'Friends', foi encontrado morto no jacuzzi de sua casa, em Los Angeles, aos 54 anos. Posteriormente, apurou-se que tinha níveis de cetamina no sangue superiores aos utilizados num paciente anestesiado no hospital.

Leia Também: Polícia faz detenção relacionada com a morte de Matthew Perry