"Vamos casar." Foi desta forma que Sandra Silva começou a publicação que fez na sua página de Instagram, onde revela que no próximo mês de julho vai dar o nó. No entanto, acrescenta, a festa só irá realizar-se em 2026.

Ao mostrar um vídeo com imagens suas e do noivo, João Borges, a atriz escreveu: "Em julho sou uma mulher casada, belisquem-me! Há que festejar o amor e a vida. Como adiámos a festa por causa da casa mas não conseguimos adiar a lua de mel, vamos festejar-nos à mesma este ano. E claro que vou partilhar tudo com vocês."

De recordar que Sandra Silva e o companheiro compraram uma casa e só mais tarde é que se depararam com os problemas no imóvel. Segundo a atriz e influencer, estes problemas foram ocultados durante a compra. "É mesmo estrutural, a solução é demolir", disse.

O casal, recorde-se, tem um filho em comum, o pequeno Vasco.

