As sugestões semanais do chefe de cozinha Vítor Sobral estão em take away e delivery

Para além do cardápio habitual, o Grupo Quina, conta semanalmente com a sugestão do chefe Vítor Sobral que nos deixa o elenco de pratos para as próximas semanas.

Desta forma, até 24 de janeiro os interessados contam, entre outros com Vitela estufada com puré de batata (um pax 13,50 euros, dois pax 18,50 euros) e Bacalhau Zé do Pipo (um pax 16,00 euros, dois pax 22,00 euros)

De 27 a 31 de janeiro, as sugestões recaem, por exemplo, na Massada de peixe (um pax 16,00 euros, dois pax 22,00 euros) e no Arroz de cabidela (um pax 13,50 euros, dois pax 18,50 euros).

créditos: Chefs Agency

Finalmente, de 3 a 7 de fevereiro, a ementa inclui o Porco no forno, pimentão da horta e batata à padeiro (um pax 13,50 euros, dois pax 18,50 euros) e Peixe no forno com berbigão, tomate e coentros (um pax 16,00 euros, dois pax 22,00 euros).

Informa em comunicado o Grupo Quina que “também tem pratos pré-confecionados para finalizar em casa, embalados em saco de vácuo com instruções muito fáceis”.

Os restaurantes estão a funcionar de quarta-feira a sexta das 12h00 às 15h30 e das 19h00 às 20h00 para delivery e take away; e das 20h00 às 21h30 apenas delivery.

Ao fim de semana, o funcionamento é das 12h00 as 13h00 para delivery e take away e das 13h00 às 15h30 e das 19h00 às 21h30 apenas com delivery.