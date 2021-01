Após reabrir portas, em maio de 2020, depois do primeiro confinamento, o Rei dos Leitões manteve o serviço de take away e entregas ao domicílio que, entretanto, havia implementado na região, mas também de norte a sul do país.

Agora, o restaurante sediado na Bairrada (Avenida da Restauração, nº 17), estabeleceu parcerias com os restaurantes Solar dos Presuntos, em Lisboa, e Os Lusíadas, em Matosinhos. Se ao restaurante da capital o leitão do Rei faz entregas às quartas-feiras e sábados ao almoço, no parceiro a norte, este é um dos pratos principais ao jantar de sexta-feira e ao almoço de domingo. As encomendas são feitas diretamente com os restaurantes em questão.

Fora dos dias do circuito destas parcerias, o Rei dos Leitões mantém o “ritual” de entregas, desta feita com as encomendas a serem feitas diretamente através dos contactos reidosleitoes@reidosleitoes.com.pt ou 968 123 084.

A partir de 6 de fevereiro, ao leitão juntam-se peixes e mariscos da costa, carnes e alguns dos doces da chefe pasteleira Lídia Ribeiro.

O Rei dos Leitões inaugurou a 15 de maio de 1947, na emblemática reta da Mealhada, na Bairrada. Na época, uma pequena tasca, no verdadeiro sentido da palavra, até ao dia em que os tios da atual proprietária, Licínia Ferreira, decidiram assar um leitão.

Em 2014, a casa recebia o galardão para “Melhor Restaurante de Cozinha Tradicional”, pela “Revista de Vinhos”. Seguiram-se, entre outros, o prémio “‘Garfo de Ouro’, do guia “Boa Cama Boa Mesa” do “Expresso” em 2017, 2018, 2019 e 2020.