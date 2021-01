As opções de pratos para encomenda online (encomendas até às 21h30 do dia anterior) disponibilizados pela Casa da Comida, incluem entradas, sopas, peixes, carnes, opções vegetarianas, sobremesas vegan e tradicionais, empadas, quiches e saladas. As entregas estão disponíveis na zona da Grande Lisboa, nos concelhos de Oeiras e Cascais, Loures, Almada, Alverca e Sintra de segunda a sábado até às 22h00.

Para quem quer experimentar “na hora”, conta com especialidades como o Gratinado de garoupa e alho-francês ou filetes de peixe galo com puré de batata e espinafres salteados ou pratos de carne como Bifinhos de novilho com mostarda e vermute ou Almôndegas com molho de porcini. Sugestões para encomendar através da aplicação Glovo.

Na nova loja “CDC em sua casa”, no Mercado 31 de Janeiro (Saldanha), em Lisboa, estão disponíveis as embalagens de congelados ou de pronto a comer em serviço de take away, mas também pão de fermentação natural e produtos de mercearia de produção nacional.

A nova loja tem acesso pela rua, mas também por dentro do mercado, com o seguinte horário: das 10h30 às 17h00 de segunda a sexta-feira e sábados das 9h00 às 17h00.