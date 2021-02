Os certames em torno do Queijo Serra da Estrela e que a partir do mês de fevereiro percorrem vários concelhos beirãos, reunirão mais de cem produtores em venda online, do Queijo Serra da Estrela, aos azeites de montanha, vinhos do Douro, Dão e Beira Interior, fumeiro e enchidos, assim como méis, compotas e doces.

No site Visite Serra da Estrela, os interessados encontram informação sobre as feiras do Queijo Serra da Estrela.

A abrir o calendário de iniciativas online está o município de Seia através da plataforma DOTT, entre os dias 13 a 28 de fevereiro.

A partir de 20 de fevereiro e até 21 de agosto, o município de Gouveia realiza digitalmente a Exposerra - Feira de Atividades Económicas da Serra da Estrela que contará com um mercado virtual na DOTT de Queijos Serra da Estrela.

Também o município de Celorico da Beira estreia a sua Feira do Queijo Digital entre os dias 28 de fevereiro e 28 de março e fará promoção da loja online que, nesta fase, será dedicada em exclusivo ao queijo, evoluindo no futuro para a promoção de outros produtos endógenos. Esta Feira Digital terá uma programação diversificada com eventos digitais de showcooking, workshops, conversas online com chefes de cozinha, entre outras iniciativas.

Por seu turno, o município de Fornos de Algodres, ao longo de todo o mês de março, irá dar destaque aos Queijos DOP Serra da Estrela através da plataforma O Bom Sabor da Serra.

De referir que o município de Trancoso irá promover o Queijo Serra da Estrela na feira online do Fumeiro dos Sabores e Artesanato do Nordeste da Beira, que se realiza digitalmente no último fim de semana de fevereiro (27 e 28) e no primeiro fim de semana de março (6 e 7).

Calendário de feiras online que conta com o apoio da Comunidade Intermunicipal.