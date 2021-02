Feira, venda e muitas receitas online na Feira do Queijo de Celorico da Beira

A par da realização da 42.ª edição da Feira do Queijo de Celorico da Beira, a organização anuncia a criação de uma loja online com venda de produtos locais, dos queijos. Plataforma de ligação entre os consumidores e produtores que se manterá ao longo do ano.

No que respeita ao evento, entre 28 de fevereiro e 28 de março, todos os interessados poderão acompanhar diariamente, na página do município, as novidades da feira online. Certame que assenta em quatro áreas temáticas: “Somos Produtores”, “Aprender com Valor”, “Bom Proveito” e “Natura e Cultura”.

O eixo “Somos Produtores”, dará a conhecer, em vídeos de três minutos, cada um dos produtores aderentes e as suas explorações, ao longo dos 30 dias da feira.

Como forma de valorizar o queijo Serra da Estrela, a autarquia apresenta “Aprender com Valor”, com o testemunho dos especialistas na certificação, no controle da raça ovina Serra da Estrela e do leite e na sua produção e comercialização.

créditos: C.M. Celorico da Beira

Com os chefes de cozinha Valdir Lubave e António Santos, os participantes nesta feira online terão a oportunidade de participar em showcookings, provas e demonstrações, como por exemplo, a forma correta de cortar o queijo, por forma a preservar-se a maximização do sabor, textura e propriedades numa degustação.

À semelhança dos anos anteriores, os restaurantes locais associaram-se ao evento. O eixo “Bom Proveito” convida a conhecer os restaurantes aderentes e assistir à demonstração de receitas elaboradas por cada um deles.

A produção de queijo é um dos motores de desenvolvimento de toda a região da Serra da Estrela. No eixo “Natura e Cultura”, a iniciativa destaca a classificação da Serra da Estrela como Geopark Mundial da Unesco ou a candidatura da “Guarda Capital Europeia da Cultura em 2027”.