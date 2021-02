Em Marvão, concelho do Alto Alentejo, o azeite é extraído maioritariamente da azeitona galega, uma das variedades existentes na região, nomeadamente no Parque Natural da Serra de São Mamede. É desta forma que o município local faz a apresentação, na rede social Facebook, da iniciativa online que até 28 de fevereiro, celebra o azeite.

“Este ano, na impossibilidade de nos juntarmos fisicamente, decidimos migrar para o digital e assinalar esta Quinzena Gastronómica, também em homenagem aos nossos produtores”, frisa Luís Vitorino, presidente da autarquia.

Os interessados vão encontrar em “Comidas d’Azeite Online”, vídeos, entrevistas, curiosidades, encontros com produtores de lagares, que destacam a importância do olival e do azeite na economia da região e que perspetivam a realização da próxima edição, em 2022.

Oportunidade, ainda, para dar a conhecer os produtos que podem ser desenvolvidos à base de azeite. Um dos exemplos é a empresa Oliveban Saboaria que, desde 2013, produz sabonetes 100% artesanais tendo como ingrediente base o azeite proveniente de azeitonas colhidas em olivais do Parque Natural da Serra de São Mamede.

No que respeita à mesa, Marvão é concelho rico na utilização do azeite, das açordas, aos bacalhaus, migas e tibornas.