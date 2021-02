“Hoje ofereço eu” é uma campanha que pretende auxiliar, simultaneamente, os produtores de vinho e a restauração da região. “O objetivo é promover o consumo de vinho, no contexto de pedidos de entrega de refeições ao domicílio (delivery)”, sublinha em comunicado a promotora da iniciativa a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA).

No contexto da iniciativa que arranca a 19 de fevereiro, os restaurantes aderentes vão definir, todas as semanas um menu, selecionando um prato da sua ementa e harmonizando-o com uma garrafa de vinho alentejano da sua carta.

“Por cada pedido deste menu especial será oferecida uma segunda garrafa de vinho de um produtor vitivinícola da região distinto”, sublinha a CVRA.

Os produtores e restaurantes associados podem ser conhecidos nas redes sociais dos Vinhos do Alentejo.

Francisco Mateus, presidente da CVRA, explica que “ao oferecermos uma garrafa diferente daquela pela qual o consumidor optou, estaremos a dar-lhe a conhecer novo vinhos e a permitir que esse produtor estabeleça um contacto profícuo com um restaurante no qual ainda não vendia o seu produto”.

A desaceleração de mais de 50% das vendas de vinho registadas em 2020 foi motivada, essencialmente, pela contração da atividade da restauração e do turismo, pelo que os produtores que são dependentes deste setor para o escoamento dos seus produtos se encontram em situações financeiras precárias.

“Recorde-se que, ao abrigo da legislação em vigor, no âmbito do decreto de Estado de Emergência, a venda de bebidas alcoólicas está proibida a partir das 20h00, pelo que todos os pedidos feitos no âmbito desta campanha devem ser anteriores a este horário”, informa a CVRA.