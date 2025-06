Joana de Verona é luso-brasileira e tem passado muito tempo do outro lado do Atlântico. Nas redes sociais a atriz, de 35 anos, mostra os locais que tem visitado e as aventuras que tem vivido no Brasil.

Desta vez, a artista resolveu arriscar e visitar a gruta do Acaia que se situa em Angra dos Reis, um município brasileiro que fica no sul do estado do Rio de Janeiro.

"Entrámos na gruta, apreensão e esforço, descemos três metros, arrastámo-nos cinco metros na lateral num espaço de 60 cm, sei lá como. Claustrofobia?.. Um pouco. Arranhões? Alguns... .

As comunidades indígenas que aqui habitavam não desciam à gruta porque acreditavam que um monstro vivia nela. O som do mar e vento é forte e assombroso. Chegando lá, estupefação... magia pura, o fluorescente da água numa brecha entre rochas enormes. Gruta encantada. Para voltar foi ainda mais difícil, mas valeu muito!", escreveu na legenda da partilha onde mostra fotos e vídeos do local.

