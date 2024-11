Joana de Verona tem estado no Brasil e tem tido uns dias de sonho!

A atriz foi até Pernambuco, um estado no nordeste do Brasil, e aproveitou da melhor forma as praias da região.

Com os seguidores do Instagram partilhou um autêntico álbum de viagem.

Entre praias, paisagens, gastronomia e passeios de barco, Joana mostrou-se encantada com tudo o que encontrou.

