"O iPhone relembrou-me esta fotografia de há três anos. 2021. Plena pandemia. Estava a filmar uma série de época para a RTP. Tinha acabado de ser maquilhada e ia voltar a colocar na cara a FP2". Foi desta forma que Sofia Grillo começou por legendar a fotografia que destacou junto dos fãs esta quarta-feira, dia 20 de novembro.

"Andava sempre de Fp2. Eram mais seguras e eu andava numa pilha de nervos. Não queria apanhar o 'bicho'. Acho que devo ter feito perto de 300 testes", lembrou depois.

"É estranho perceber como tudo passou tão rápido, quase como um sonho. Parece mentira que um evento tão global e marcante, que redefiniu o mundo por meses a fio, já esteja relegado à memória", desabafou.

"Olho para o estado do mundo neste momento e não deixo de me interrogar: Será que aprendemos com tudo o que vivemos? Ou estamos, mais uma vez, a caminhar rumo ao esquecimento das lições mais difíceis?", acrescentou.

"Um psiquiatra amigo, perguntou-me há uns meses: 'achas que as pessoas ficaram melhores ou piores com a pandemia?' Respondi: 'Melhores, claro!' E ele: 'Enganas-te. Ficaram piores'. Continuo a querer acreditar que ele é que está enganado", partilhou, por fim.

Leia Também: "Já passou mais de um ano e eu continuo a lembrar-me dela diariamente"