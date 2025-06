O Conselhetório recebeu para testar um iPad Pro 7 (2024) recondicionado — e parece novo em folha. Desde o momento em que o retirámos da caixa, a sensação foi de estar perante um equipamento acabado de sair da loja. Sem riscos, sem marcas de uso, com os acessórios impecavelmente embalados e a bateria a 100% da capacidade. A performance? Fluida, rápida e sem falhas.

O modelo que testámos é o de 13 polegadas, com o impressionante ecrã OLED Tandem, que proporciona pretos profundos e cores vibrantes. Equipado com o chip Apple M4, este iPad tem um desempenho de topo, ideal para multitasking, edição de vídeo, jogos exigentes e até trabalho profissional.

Além disso, com os 256 GB de armazenamento e suporte para Apple Pencil Pro e Magic Keyboard, é uma verdadeira máquina de produtividade e criatividade. E o melhor de tudo? O preço seria 40% inferior ao preço original.

Comprar recondicionado: uma escolha inteligente e sustentável, sem comprometer a qualidade

Comprar recondicionado com consciência

A Refurbed é uma plataforma dedicada à venda de produtos tecnológicos recondicionados, com uma abordagem centrada na qualidade, transparência e sustentabilidade. Os equipamentos são sujeitos a até 40 etapas de restauro e testes rigorosos, garantindo que funcionam e apresentam-se como novos.

Ao comprar na Refurbed, além de poupar até 40% em relação ao preço original, também se está a fazer uma escolha mais amiga do ambiente. Em média, um produto recondicionado evita 73% de resíduos eletrónicos, reduz em 80% as emissões de CO₂ e consome 90% menos água, quando comparado com a produção de um novo, segundo dados estatísticos revelados pela plataforma.

Outro ponto que dá confiança na compra é o facto de todos os dispositivos da Refurbed virem com pelo menos 12 meses de garantia. Além disso, a plataforma dá 30 dias para experimentar o produto, com direito a devolução gratuita em caso de não satisfação.

Um presente com valor

Se estiver a pensar em oferecer um presente útil, duradouro e com significado, um dispositivo recondicionado é uma excelente ideia. Não só estará a oferecer tecnologia de ponta, como também estará a apoiar um modelo de consumo mais responsável e consciente. Seja para um familiar, amigo ou até para si próprio, é uma forma inteligente de conjugar utilidade, poupança e sustentabilidade.

A nossa experiência com o iPad Pro 7 (2024) recondicionado foi francamente positiva. A qualidade é irrepreensível, o desempenho é de topo, e o impacto ambiental é significativamente reduzido. Comprar melhor não significa comprar novo — significa, muitas vezes, comprar com consciência.