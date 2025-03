A FLOA, fintech do grupo BNP Paribas e especialista em pagamentos fracionados, e a iServices, empresa líder em Portugal na reparação multimarca de dispositivos móveis tais como telemóveis, computadores e relógios digitais e venda de aparelhos recondicionados, vão melhorar a experiência de compra dos clientes através de uma parceria que vai permitir a utilização da solução de pagamento Buy Now, Pay Later (BNPL) nas lojas físicas da cadeia para todos os produtos e serviços a partir dos 50€ e até 2500€.

Esta colaboração, que arrancou com um projeto piloto em 11 lojas na zona da Grande Lisboa e no Porto e cujo sucesso conduziu ao alargamento para todas as lojas da iServices em Portugal, permite aos consumidores fracionar em três ou quatro vezes o pagamento de compra de aparelhos recondicionados, possibilitando, assim, que possam fazer escolhas mais sustentáveis e adaptadas às suas necessidades. A opção de pagamento através da FLOA será também disponibilizada na loja online da iServices ainda este ano.

A crescente relevância da sustentabilidade tem impactado positivamente as escolhas dos consumidores, mas há ainda um longo caminho a percorrer. O BNPL ainda não é uma opção muito utilizada no setor de segunda mão, sendo que apenas 16% dos consumidores portugueses já adquiriram produtos em segunda mão utilizando este método de pagamento.

É neste contexto que a FLOA, em parceria com a iServices, irá flexibilizar e apoiar o sector de segunda mão, considerando que 37% dos consumidores portugueses acredita que o acesso a soluções de BNPL os incentivaria a comprar mais produtos em segunda mão.

Para Alexandre Carrera Lejeune, responsável da FLOA para a Península Ibérica, estas parcerias são essenciais pois respondem às necessidades dos consumidores, ao mesmo tempo que reforçam a economia circular. "O objetivo da FLOA é ser a empresa líder em BNPL no mercado de segunda mão até 2030. Esta parceria é um reflexo desse compromisso. Estamos muito entusiasmados com esta nova colaboração, pois os dados que temos do nosso estudo com a Kantar revelam que em 2023 os produtos tecnológicos foram a segunda categoria onde mais se utilizou a solução BNPL em Portugal".

Segundo Bruno Borges, CEO da iServices, esta colaboração vai proporcionar uma maior flexibilidade aos consumidores. "Vendemos cerca de 150 mil equipamentos em 2024 com pagamento a pronto, mas temos consciência que muitos dos nossos clientes gostariam de ter acesso a uma solução de pagamento em prestações e sem juros. A FLOA foi a nossa escolha para prestar este serviço a partir de 2025 e acreditamos que será uma parceria de sucesso com uma evolução positiva nos próximos anos. Este novo método de pagamento permite uma decisão relativamente ao crédito imediata, seja em relação à compra de um equipamento recondicionado ou em relação a uma reparação ou até mesmo um gadget ou acessório".

Presente há cerca de três anos em Portugal, a FLOA soma já parceiros em diversos setores de negócio, entre eles o KuantoKusta, Wall Street English, a JOM e a Rádio Popular. A fintech, que tem vindo a expandir-se no mercado europeu, apresenta-se como uma solução 100% digital e segura que pode ser implementada em qualquer canal, como loja online e física.

O pagamento através da FLOA não requer a criação de uma conta ou qualquer tipo de comprovativo, sendo apenas necessário alguns dados adicionais simples, e um cartão bancário Visa ou Mastercard do

cliente.

De forma imediata, o algoritmo verifica a elegibilidade do consumidor antes de conceder o financiamento, e permite que realize o pagamento com um nível de segurança elevado em todas as transações e com uma enorme rapidez para o consumidor.

Para as empresas, a FLOA proporciona soluções de pagamento flexíveis, fiáveis e robustas, garantindo uma rápida implementação tanto em lojas online, como em lojas físicas. A adoção da solução de pagamento proporcionada pela FLOA, que permite aos clientes pagar em três ou quatro prestações, possibilita às empresas receber os valores de forma instantânea, melhorando a liquidez, reduzindo riscos financeiros e fortalecendo a estabilidade do negócio, garantindo vantagens competitivas.