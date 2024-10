Poupar e comprar são dois verbos que parecem não combinar entre si, mas a Klarna veio provar o contrário. Qual o seus papel na criação e promoção de estratégias de poupança juntos dos seus utilizadores?

Posso dizer que faz parte do nosso ADN facilitar uma relação saudável entre a poupança e o consumo, daí termos desenvolvido novas ferramentas que permitem que os utilizadores poupem dinheiro enquanto fazem as suas compras. Recentemente anunciamos a funcionalidade “Cashback” que recompensa os consumidores que usam a app Klarna, e onde os compradores ganham uma percentagem do valor das compras feitas em retalhistas participantes, e o dinheiro é armazenado na sua conta de ‘saldo’ Klarna. Paralelamente, através de funcionalidades que permitem o pagamento flexível e sem taxas ou juros associados, a marca possibilita uma gestão equilibrada de despesas – sobretudo nos momentos em que surgem despesas inesperadas, como a avaria de uma máquina de lavar roupa ou o regresso às aulas -, evitando que o consumidor precise de recorrer a soluções de crédito com elevados custos ou que tenha de ultrapassar o seu orçamento mensal.

Que tipo de funcionalidades é que a marca dispõe que nos podem auxiliar nesse sentido?

Existem várias ferramentas úteis para os utilizadores, desde a mais recente funcionalidade de “Cashback”, que permite que os compradores possam resgatar uma percentagem do valor gasto numa determinada compra em parceiros selecionados, até à notificação de descida de preço em produtos marcados, que ajuda a encontrar as melhores oportunidades de aquisição.

Para quem é fã de moda, de que forma é que a marca consegue ajudar os utilizadores a fazer compras mais inteligentes ao invés de comprar tanto por impulso?

A Klarna integra várias ferramentas que suportam a tomada de decisões conscientes para quem gosta de moda, mas também quem gosta de viagens, de tecnologia, etc. A funcionalidade de “Wishlist” permite que os utilizadores guardem os seus artigos preferidos e esperem pela melhor oportunidade de compra, promovendo a prática de compras programadas em vez de impulsivas.

Considera que a comparação de preços e a solução de pagamentos flexíveis, que permite aos utilizadores pagar imediatamente, mais tarde ou em várias prestações, estão entre as maiores mais-valias da Klarna?

Acreditamos que a flexibilidade é um dos grandes benefícios da utilização da Klarna. Isto porque são soluções que permitem que o consumidor faça compras de forma estratégica, distribuindo os custos de acordo com as suas necessidades financeiras. Acreditamos que, desta forma, cada compra é mais ponderada e este sente-se capacitado para gerir o seu orçamento, sem comprometer outras despesas importantes.

Não teme que o lema “compre agora, pague depois" possa ter o efeito contrário e, de certa forma, possa fazer com que o consumidor crie uma relação pouco saudável com o dinheiro?

A literacia financeira é muito importante e, na Klarna, acreditamos que o método de compra fracionado deve ser usado como ferramenta responsável, que disponibilize os recursos necessários para que o consumidor se mantenha informado e, acima de tudo, equilibrado nas suas finanças. A app alerta os utilizadores sobre os prazos de pagamento, oferecendo total transparência sobre as condições do mesmo – o pagamento em três vezes não tem qualquer taxa ou juro associado, desde que seja feito dentro dos prazos a que tem acesso logo no momento de compra.

A Klarna, que chegou a Portugal em 2021, veio revolucionar o processo de compras online ao colocar as necessidades do consumidor no centro de tudo. Qual o balanço que fazem destes três anos no mercado português?

O balanço é extremamente positivo, e o número de utilizadores tem vindo a aumentar de forma significativa, o que mostra que as nossas soluções dão resposta a uma necessidade crescente de gestão financeira flexível e transparente. Além disso, indicadores internos mostram-nos que os utilizadores confiam na Klarna e voltam a usar a app depois de a experimentarem pela primeira vez. Em Portugal, a nossa rede já ultrapassa as 4.400 marcas parceiras, e inclui nomes de relevo como H&M, PCDiga, Primor, Prozis, Samsung, Airbnb, Grupo Sacoor, Ticketline, Decathlon ou La Redoute.

Que outras tecnologias ou funcionalidades é que a marca está a desenvolver para facilitar ainda mais o processo de fazer compras e podem ser aliadas no processo de poupança?

Com vista a proporcionar ainda mais flexibilidade ao consumidor, recentemente anunciamos uma parceria com a Apple, permitindo que os utilizadores possam optar pelas nossas soluções de pagamento na Apple Pay, tanto em aplicações como em compras online, facilitando uma experiência de checkout mais rápida e segura.

Adicionalmente, em alguns mercados já está disponível a funcionalidade de comparação de preços em múltiplas lojas, que possibilita a oportunidade de comprar apenas quando encontra uma oferta que lhe é favorável, evitando gastos desnecessários.

O Saldo Klarna, também recentemente lançado, permite que os consumidores juntem dinheiro numa ‘conta’ da marca, adicionando dinheiro diretamente de sua conta bancária, e recebendo recompensas de reembolso por compras realizadas na app ou através de reembolsos de produtos devolvidos.