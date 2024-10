"Passados 12 anos, tenho realmente a certeza de que é a mulher da minha vida, a pessoa certa, a mãe dos meus filhos e um grande apoio que tenho diariamente tanto na minha carreira como na minha vida pessoal", disse Mickael Carreira em direto na emissão de quarta-feira, 16 de outubro, do programa 'Dois às 10'.

O músico esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre o novo videoclipe do tema 'Apaga a Luz', no qual a mulher participa pela primeira vez.

A propósito do tema, o filho mais velho de Tony Carreira confessou que, apesar de ser uma grande ajuda e muito presente, Laura Figueiredo não é sua fã.

"A Laura não é minha fã. Ela não ouve as minhas músicas", disse, lembrando ter feito esta mesma confissão recentemente - numa conversa com Matias Damásio. Segundo Mickael, também o angolano se queixou do mesmo em relação à esposa.

Da relação de longa data entre Mickael Carreira e Laura Figueiredo resultam dois filhos, Beatriz e Gabriel.

