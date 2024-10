'Apaga a Luz' é o novo tema de Mickael Carreira, cujo videoclipe conta com a participação especial de Laura Figueiredo. O Fama ao Minuto esteve à conversa com o artista, que nos falou sobre esta novidade e do desafio que foi em partilhar o protagonismo com a companheira de anos e mãe dos seus dois filhos neste projeto.

Como é que surgiu a ideia de gravar um videoclipe com a Laura?

O tema 'Apaga a Luz' é para mim um dos mais especiais deste novo trabalho e desde início que senti que neste caso ser um vídeo mais pessoal. Já várias vezes tive a ideia de envolver a Laura num videoclipe e passados 12 anos finalmente aconteceu e de uma forma muito bonita. Fiquei feliz que ela tenha aceite e sabia que a entrega seria total.

O facto de serem um casal ajuda nestas ocasiões, ou pelo contrário, manter a concentração é mais difícil?

Acho que nos deixámos ir e desfrutámos do momento. Foi um dia inteiro de gravação e estando sempre a ouvir a música, acabámos por nos entregar ao momento. Somos os dois perfeccionistas.

© Rita Reis

A música fala sobre o quê?

O 'Apaga a Luz' é uma declaração de amor. É o coração a falar mais alto e tem uma mensagem muito forte de amor e carinho pela cara metade.

A Beatriz já viu o videoclipe? Se sim, como reagiu ao ver os papás juntos?

Ela já viu e o brilho dela ao ver o vídeo pela primeira vez foi para mim muito especial.

© Rita Reis

O videoclipe será uma das recordações mais especiais que a Beatriz e o Gabriel guardarão dos pais quando crescerem...

Sem dúvida que este é um videoclipe muito especial, porque ficará para sempre o registo e os nossos filhos vão poder ver até quando forem mais velhos. Quando começámos a falar no videoclipe sempre quisemos ter um vídeo que nos deixasse orgulhosos e eternizasse o momento.