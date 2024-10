Mickael Carreira tem motivos para celebrar. A nova música do artista, 'Apaga a Luz', tem sido um sucesso, sobretudo no YouTube, conforme este assinalou nas redes sociais.

"'Apaga a luz' continua nas tendências de música no YouTube com quase meio milhão de visualizações. Obrigado a todos vocês, continuem a partilhar", realçou numa partilha no Instagram.

De notar que a canção é particularmente especial, uma vez que o videoclipe contou com a participação de Laura Figueiredo, companheira de Mickael.

O filho de Tony Carreira falou sobre este projeto com o Fama ao Minuto: Mickael Carreira: "Passados 12 anos, finalmente envolvi a Laura"