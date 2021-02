O que começou por ser, em 2011, uma afeição pela pastelaria tornou-se numa marca reconhecida no mundo da doçaria em formato de bolos com suspiro, mas também bolos com uma base de farinha. Agora, O Bolo da Marta, segue à boleia do take away e entregas ao domicílio, com uma seleção de dezenas de propostas.

No que toca aos bolos de suspiro, entre inúmeras variações, há os de chocolate, natas, morangos, frutos silvestres e raspas de chocolate (24,00 euros); de chocolate, Nutella e morangos (24,00 euros); simples, natas, lemon curd, morangos e framboesas (28,00 euros); de chocolate, mousse de chocolate preto e lascas de chocolate (22,00 euros).

A seleção de bolos espraia-se para as caixas de brownies (16,80 euros), o Brownie de doce de leite com suspiros (28,00 euros), o Bolo brownie de chocolate preto (28,00 euros), o Bolo brownie de chocolate preto com cobertura de chocolate branco e matcha (30,00 euros).

Os pedidos a partir do site devem ser efetuados com 48 horas de antecedência. Caso a encomenda seja para o próprio dia, ou dia seguinte, há que contactar a loja através do telefone 918 929 654.

As entregas fazem-se em Lisboa num raio de três quilómetros. Já em carrinha refrigerada o delivery funciona na capital e nos concelhos de Cascais, Oeiras e Sintra.

O envio por transportadora para Portugal Continental faz-se de acordo com produtos selecionados, no prazo máximo de cinco dias.

A loja (Rua Almirante Pessanha, nº14) mantém as portas abertas, de segunda a sábado, das 11h00 às 18h00.