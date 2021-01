A decisão de encerramento dos estabelecimentos do universo de restaurantes do Grupo José Avillez, inclui os que se encontravam, de momento, abertos para take away e delivery.

Desta forma, aquele grupo de restauração, informa em comunicado que “a partir de 21 de janeiro, quinta-feira, todos os restaurantes passam a estar temporariamente fechados de forma a proteger as equipas”.

A mesma nota informativa esclarece que “se vários clientes precisarem do nosso apoio com refeições durante este tempo de confinamento, poderemos equacionar uma abertura parcial”.

“Este momento dramático que enfrentamos há quase um ano tem abalado seriamente a restauração, tanto a nível nacional, como internacional. O impacto económico tem sido grave e as consequências ainda não são totalmente previsíveis. É um momento difícil, que chegou de forma imprevisível e que obriga a um esforço de adaptação permanente”, lemos em comunicado.

Um anúncio de encerramento temporário que chega com uma mensagem endereçada ao setor da restauração e aos clientes: “prestamos homenagem a todos os restaurantes que se mantêm em funcionamento com take away e delivery e apelamos, a quem tenha possibilidade de o fazer, que ajude os restaurantes encomendando refeições. Agradecemos aos clientes que nos têm apoiado ao longo destes tempos difíceis. Esperamos regressar em breve”.

Integram o Grupo José Avillez restaurantes como o Belcanto (duas estrelas Michelin), Cantinho do Avillez, Canto, Mini Bar, Pizzaria Lisboa e o Bairro do Avillez, espaço que reúne diferentes conceitos de cozinha.