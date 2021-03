O Lisbon Marriott Hotel criou o serviço de take away “Easter on the Go”, especialmente criado para a Páscoa, com marcação prévia até 24 horas de antecedência.

Para Sexta-Feira Santa, o chefe de cozinha António Alexandre propõe um menu para duas pessoas que, nas entradas, inclui casco de sapateira recheada com tostas (20,00 euros), sopa rica do mar (16,00 euros), empada de pato com cogumelos e salva (16,00 euros).

No que respeita aos pratos principais, os interessados podem contar com Polvo assado à lagareiro com batata assada e grelos de nabo (33,00 euros), Robalo no forno com massa de pão (30,00 euros e 49,99 euros/quatro pessoas), Bacalhau assado com migas de broa, couve e feijão (30,00 euros e 49,00 euros/quatro pessoas).

Para a sobremesa não faltam os sabores mais tradicionais como o Bolo brigadeiro, o Bolo de chocolate e café, a Tarte vegana de chocolate e mirtilo e cheesecake de snickers (12,00 euros e 20,00 euros/quatro pessoas), Folar doce (16,00 euros).

O menu disponível, no domingo de Páscoa acresce outros pratos, onde não faltam o Leitão assado à moda de Negrais guarnecido (28,00 euros e 50,00 euros/quatro pessoas), Pato assado (39,00 euros), Cabrito assado à serrana guarnecido (36,00 euros e 65,00 euros/quatro pessoas), Peru assado com ervas aromáticas e vinho Carcavelos (22,00 euros e 40,00 euros/quatro pessoas).

Para acompanhar, a sugestão do chefe de cozinha recai nas Batatas assadas com ervas aromáticas, Legumes assados com tomilho, azeite e alho, Arroz árabe e Batata frita com especiarias.

Lisbon Marriott Hotel Avenida dos Combatentes, 45, Lisboa

Contacto: Tel. 21 723 5400

As encomendas são para o mínimo de duas pessoas e podem ser levantadas na recepção do hotel, em hora a marcar previamente, com toda a comodidade e segurança através do pagamento por contactless no telemóvel ou cartão.

As reservas podem fazer-se pelos telefones 217 235 400 ou 914 391 060.