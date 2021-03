No Dia do Pai, Está-se Bem em Casa com refeições em vácuo

A primeira sugestão do Está-se Bem em Casa, serviço de entregas ao domicílio e take away da Taberna Está-se Bem, recai nas Costelinhas de porco assadas por 16 horas a 85 ºC. Para acompanhar, há espargos verdes e batata frita que se mantém crocante por dias. Antes disso, a entrada é feita com as empadas do Está-se Bem em Casa (quatro unidades à escolha entre recheio de bacalhau, frango, pato, legumes ou alheira com grelos) e uma tradicional Sopa de penca. Para a sobremesa, uma clássica Mousse de chocolate caseira.

O segundo menu conta com um Arroz caldoso de polvo, como sugestão para o prato principal. Nas entradas, mantêm-se as empadas, mas inclui-se a mais familiar de todas as sopas: uma Canja de galinha do campo. A Tarte de queijo cremoso chega à sobremesa.

créditos: Está-se Bem em Casa

As refeições chegam a casa prontas a serem finalizados em passos simples e rápidos, em menos de 15 minutos.

Ambos os menus orçam os 45,00 euros para duas pessoas e inclui uma garrafa de vinho. Para se adaptar a todas as famílias, existe um valor fixo de 18,00 euros por cada pessoa que se junte à refeição e pode ser adicionado um cartão personalizado para quem esteja longe do Pai, mas queira surpreendê-lo com uma refeição levada a casa. Já a entrega nos concelhos do Porto, Gaia, Maia e Matosinhos é gratuita, ficando sob consulta para outras localidades.

Para encomendar há que contactar Está-se Bem em Casa através do número 913 2000 10 ou do e-mail emcasa@estasebem.com