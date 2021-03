Como preparar o prato de massa da moda do TikTok? Chefe de cozinha explica-nos

O restaurante Mano a Mano decidiu recriar a receita que já é tendência nas redes sociais, a Feta Pasta da aplicação TikTok, e apresenta-a com um toque do chefe de cozinha Giovanni Pellegrino. Sem segredos na manga, o chefe partilha a receita para quem quiser experimentar em casa a nova versão e convida, assim, os fãs do restaurante a exibirem a suas recriações através das redes sociais do Mano a Mano.

Desta forma, como ingredientes temos: 250 g de spaghetti (massa seca), aproximadamente 120 g de cogumelos cortados em lâminas, 130 g de tomate cherry em metades, 50 g de molho pesto – o restaurante aconselha o molho da sua mercearia -, 60 g de queijo parmesão ralado, que também podem encontrar na mercearia do Mano a Mano, e dez folhas de manjericão.

Para a confeção, Giovanni Pellegrino sugere dispor todos os ingredientes exceto o queijo num tabuleiro ou pirex sem os envolver e acrescentar água. Posteriormente, colocar o preparado no forno, pré-aquecido a 180 ºC, durante dez minutos. Depois disso, retira-se e coloca-se o queijo, envolvendo todos os ingredientes. Depois, é só voltar a colocar no quente durante dez minutos e, terminado o tempo, voltar a envolver. Para os fãs de queijo, o prato pode ser servido com mais parmesão.

Quem não se quiser dar a trabalhos, encontra a Feta Pasta disponível de forma flash na carta do restaurante até 14 de março, a 16,00 euros para duas pessoas.

Durante este mês, o restaurante está ainda a fazer uma campanha 2x1, que apresenta novos pratos a cada 2ª feira. Os pratos 2x1 desta semana são: Pizza A Crudo (9,75 euros), Pizza Pesto (13,50 euros), Pizza Mano a Mano (13,00 euros), Spaghetti Alla Carbonara (13,00 euros) e Brasado (16,00 euros).

créditos: Mano a Mano

A campanha é válida em pedidos efetuados através do delivery próprio. O restaurante alargou recentemente o raio de entrega, passando a estar disponível em mais zonas de Lisboa. Para tal, há que ligar para o restaurante (tel. 912 895 391) para fazer o pedido. É ainda possível usufruir da campanha 2x1 através das plataformas Uber Eats, Bolt Food e Glovo.

Mano a Mano Rua do Alecrim, nº22, Lisboa Contactos: tel.: 914 054 273 ; e-mail: Info@manoxmano.pt

O Mano a Mano é um restaurante de cozinha italiana, em que as pizzas podem ser napolitanas ou romanas, os pratos mais contemporâneos ou tradicionais, gerando uma espécie de "batalha" entre cada uma das opções.