Nunca tivemos tanta vontade de viajar como agora. De momento, resta-nos viajar sem superar distâncias. Uma das melhores formas de nos aproximarmos de outras paragens é através da cozinha. No fim de semana de 13 e 14 de maço, a Academia Time Out propõe quatro workshops para viajar online até às mesas de quatro países, em diferentes continentes: Sri Lanka, México, Itália e Estados Unidos da América.

Após inscrição no workshop, os participantes recebem a lista de ingredientes que serão utilizados no decorrer da sessão de cozinha, transmitida na plataforma Zoom. Passo a passo, a preparação dos pratos faz-se frente ao ecrã na companhia de Miguel Mesquita.

Os workshops online orçam os 30,00 euros (preço por ligação). No caso das Masterkids, o curso orça os 25,00 euros.

Desta forma, a 13 de março (13h00) decorre o workshop online "Cozinhar em família: Lasanha” (preço de uma única ligação para toda a família) com o chefe Miguel Mesquita a ensinar os truques para uma lasanha perfeita, onde não pode faltar um bom molho e massa.

Ainda no sábado, às 19h00, o workshop online "Cozinhas do Mundo: Sri Lanka", revela um pouco da riqueza gastronómica daquele país asiático com a preparação de duas receitas: Patties (Empadas de Peixe) / Kukul Mas Curry (Caril de Frango)

Por sua vez, no domingo, 14 de março (13h00), decorre o workshop "Cozinhas do Mundo: México", com pratos cheios de cor. Serão confecionadas duas receitas, o Pico de Gallo e as Quesadillas e Mole de Frango.

Finalmente, também no domingo, às 16h00, tem lugar o workshop "Masterkids: Donuts", com um clássico da pastelaria norte-americana. Os pequenos chefes de cozinha terão a oportunidade de fazer donuts perfeitos e deliciosos, com diferentes coberturas.