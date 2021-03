Fazer das latas de conserva objetos com design e arte é o objetivo do concurso que a Associação dos Industriais de Conservas de Peixe (ANICP) lançou apelando à criatividade de todos os alunos do ensino superior, cujos estabelecimentos de ensino estejam sediados em território nacional.

O concurso “Design com Lata” inscreve-se nas comemorações do V Centenário da Primeira Circum-Navegação, empreendida pelo português Fernão de Magalhães.

A competição, com o tema “À descoberta do Planeta Oceano”, nasce, de acordo com a ANICP, com “o objetivo de identificar e selecionar propostas com uma forte componente de inovação e criatividade, para design de uma lata de conservas de peixe”.

Neste momento decorre a fase de candidaturas que encerra a 9 de abril e nos termos especificados pelo regulamento do concurso. Os prémios serão anunciados a 22 de abril.

O primeiro prémio consta de uma viagem a bordo do NRP Sagres, com data a agendar posteriormente, devido à situação pandémica que vivemos e uma distinção em forma de diploma.

Por seu turno, o segundo e terceiro premiados receberão uma distinção em forma de diploma, como Menção Honrosa.

Ainda de acordo com a ANICP, os três projetos vencedores serão publicados em revistas e outros meios de comunicação. Acresce que os projetos que tiverem reconhecimento pelo júri serão selecionados para uma exposição que circulará em várias cidades portuguesas em locais de reconhecido destaque.

O júri será composto por personalidades das áreas do design, artes plásticas, comunicação.