Num formato diferente do habitual, a revista “Vinho Grandes Escolhas” anunciou os prémios os “Melhores do ano de 2020” a partir do Hotel Vila Galé Ópera em Lisboa.

No decorrer do evento, Luís Lopes, diretor da publicação, teve ocasião de conversar sobre o balanço do ano de 2020 e os desafios do universo vínico no futuro com os convidados Bernardo Gouvêa (Presidente IVV, I.P.), Manuel Pinheiro (Presidente da Comissão Executiva da CVRVV) e Frederico Falcão (Presidente da ViniPortugal).

Dos vinhos provados pela equipa de provadores em Portugal da “Revista Vinho Grandes” Escolhas, foram anunciados os melhores entre os melhores que estão consagrados no Top 30 de 2020 (lista completa no final do artigo).

Pelo segundo ano consecutivo, o painel de provadores escolheu ainda o melhor vinho Espumante, Branco, Tinto e Fortificado. Desta seleção foram destacados o Melhor Espumante, Murganheira Vintage Távora Varosa Espumante branco 2011, produzido por Sociedade Agrícola e Comercial do Varosa; o Melhor Branco, Guru NM Douro branco, produzido por Wine & Soul; o Melhor Tinto, Quinta das Bágeiras Pai Abel Bairrada tinto 2015, produzido por Mário Sérgio Alves Nuno e o Melhor Fortificado, Sandeman Porto Vintage 2018, produzido pela Sogrape Vinhos.

A revista destaca e reconhece também o trabalho singular e profissional de empresas, produtores, instituições e profissionais face a 2020, mantendo a atribuição dos 20 Troféus Grandes Escolhas.

Desta forma foram distinguidos:

Produtor Revelação: Taboadella - Uma combinação perfeita entre a recuperação da vinha, adega e instalações topo de gama e de design, e uma linha de vinhos espantosos a preços adequadamente equilibrados e até convidativos em cada segmento.

Taboadella créditos: Chefs Agency

Produtor do Ano: Quinta do Gradil - Destaque pelo trabalho na renovação do portefólio e no rebranding das marcas que desenvolveu em 2020.

Viticultura do Ano: troféu atribuído a Amândio Cruz que mostra no terreno o seu talento e conhecimento, lidando com as muitas variáveis que equilibram rendimento e qualidade, assegurando a sustentabilidade biológica e económica da exploração.

Adega Cooperativa do Ano: Vercoope - Para o crescimento sustentado da qualidade na região dos Vinhos Verdes contribuem igualmente as suas principais Adegas Cooperativas. Entre elas, a maior de todas, a união de cooperativas Vercoope.

Enoturismo do Ano: WOW- World of Wine - O enoturismo associa-se normalmente a uma determinada região vitivinícola. Mas o mundo do vinho é muito mais abrangente, é quase infinito. E agora fica em Vila Nova de Gaia. Chama-se WOW – World of Wine.

WOW- World of Wine créditos: Chefs Agency

Sommelier do Ano: Fernando Ruas - Premiado pelo trabalho que desenvolve no restaurante Rei dos Leitões na Mealhada.

Enólogo Vinhos Generosos: Domingos Soares Franco - Referência do Moscatel de Setúbal, tanto na tradição como na inovação.

Domingos Soares Franco créditos: Chefs Agency

Enólogo do Ano: Manuel Lobo - Com uma carreira de 20 anos recheada de grandes vinhos, dos quais 15 inteiramente dedicados à Quinta do Crasto, chega a 2020 com o lançamento do tinto Vinha Maria Teresa de 2017, que mereceu um enorme destaque pela crítica especializada.

Carreira Senhor Vivo: Anselmo Mendes - Um dos poucos profissionais do vinho que reúne tão grande unanimidade entre os seus pares. As suas qualidades humanas aliam-se ao conhecimento técnico e cultural, granjeando o respeito e admiração de todos.

Garrafeira do Ano: Wines 9297 - Uma oferta variada, interessante e dinâmica, muitas vezes em torno de vinhos raros e de edições limitadas.

Wines 9297 créditos: Chefs Agency

Wine Bar do ano: Enoteca 17•56 – Real Companhia Velha (Vila Nova de Gaia). Com mais de 500 vinhos disponíveis para provar ou beber a solo ou em harmonia com várias cozinhas e um ambiente de luxo confortável.

Empresa do Ano: Falua - Nasceu em 1994, em Almeirim, e estabeleceu-se no Tejo pelas mãos de João Portugal Ramos. Hoje nas mãos da Roullier, é uma empresa com uma identidade forte no mercado, conduzida pela qualidade e consistência.

Empresa Vinhos Generosos: Sogevinus - Um projeto de quatro empresas com uma larga história para contar. Em 2020, o grupo teve um desempenho de excelência, desenvolvendo o património no Douro e em Gaia e colocando no mercado um conjunto de vinhos que desafiam o tempo.

Organização Vitivinícola do Ano: CVR Tejo - Conseguiu um crescimento sustentado apesar da crise em 2020, não apenas nos números, mas também na visibilidade perante o consumidor.

Singularidade: Adega José Piteira e XXVI Talhas (ex-aequo) - Barro, potes, talhas, tarefas, todo um universo redescoberto no panorama vinícola nacional, com 100% autenticidade fruto de uma herança histórica de milhares de anos. Dentro deste mundo, ambos os premiados produzem vinhos repletos de carácter e perfil gastronómico.

Adega José Piteira e XXVI Talhas créditos: Chefs Agency

Restaurante do Ano: Narcissus Fernandesii (Marmoris Hotel) - Em Vila Viçosa, no Alentejo profundo, há quem consiga a quadratura do círculo de aliar as mais fortes e profundas raízes gastronómicas tradicionais da região com a criatividade exuberante de um chefe talentoso.

Restaurante Cozinha Tradicional Portuguesa do Ano: Toca da Raposa - Localizado em Ervedosa do Douro é um restaurante tradicional nos sabores, requintado na apresentação e sobretudo uma casa que respeita o Douro vinhateiro.

Restaurante Cozinha do Mundo: JNcQUOI Ásia - Faz parte do grupo Amorim Luxury e representa mais uma frente cosmopolita de grande talante, com uma oferta inédita em Portugal, baseada nos lugares remotos por onde passaram os portugueses, trazendo e deixando influências duradouras.

JNcQUOI Ásia créditos: JNcQUOI Asia

Prémio David Lopes Ramos: Jornalista Alexandra Prado Coelho - Num ano difícil para o sector da gastronomia, em que restaurantes e chefes fizeram paragens forçadas, a informação e a divulgação de temas relacionados com a alimentação e as suas conexões com a saúde, alterações climáticas e modos de vida assumiram uma maior importância.

Loja Gourmet do Ano: Unique Flavours - Projeto que iniciou com uma Mercearia Gourmet Online em Matosinhos e se tornou num canal privilegiado de divulgação e venda à distância de produtos endógenos onde a qualidade e autenticidade são a imagem de marca.

Top 30 vinhos do ano de 2020

Melhor Espumante 2020

Murganheira Vintage Távora Varosa Espumante branco 2011, produzido por Soc. Agr. Com. do Varosa.

Anselmo Mendes Tempo Vinho Verde Monção e Melgaço Alvarinho branco 2016, produzido por Anselmo. Mendes.

Deu-la-Deu "Histórico" Vinho Verde Monção e Melgaço Alvarinho branco 2017, produzido por Adega Regional de Monção.

Melhor Branco 2020

Guru NM Douro branco, produzido por Wine & Soul.

Pedra Cancela Intemporal Dão branco 2012, produzido por Lusovini.

Pêra-Manca Alentejo branco 2017, produzido por Fundação Eugénio de Almeida.

Arché Alentejo tinto 2016, produzido por Herdade do Sobroso.

Casa da Passarella Dão tinto 2009, produzido por Abrigo da Passarela.

Chryseia Douro tinto 2018, produzido por Prats & Symington.

Conde Vimioso Vinha do Convento Regional Tejo tinto 2017, produzido por Falua.

Herdade de São Miguel Resumo de 15 Vindimas Regional Alentejano tinto, produzido por Casa Relvas.

Hexagon Regional Peninsula de Setúbal tinto 2015, produzido por José Maria da Fonseca.

Incógnito Regional Alentejano tinto 2013, produzido por Cortes de Cima.

Kompassus Private Collection Bairrada Baga tinto 2013, produzido por Kompassus Vinhos.

Legado Douro tinto 2015, produzido por Sogrape Vinhos.

Luis Pato Vinha Barrosa Bairrada tinto 2017, produzido por Luís Pato.

Maria do Carmo Regional Lisboa Alicante Bouschet tinto 2015, produzido por Quinta do Gradil.

Marmelar Regional Alentejano tinto 2017, produzido por Casa Agrícola HMR.

Pegos Claros Palmela Grande Escolha tinto 2016, produzido por HPC.

Quinta da Gaivosa Vinha de Lordelo Douro tinto 2016, produzido por Alves de Sousa.

Melhor Tinto 2020

Quinta das Bágeiras Pai Abel Bairrada tinto 2015, produzido por Mário Sérgio Alves Nuno.

Quinta do Crasto Vinha Maria Teresa Douro tinto 2017, produzido por Quinta do Crasto.

Quinta do Noval Douro Reserva tinto 2017, produzido por Quinta do Noval Vinhos.

Quinta do Paral Vinhas Velhas Regional Alentejano tinto 2017, produzido por Herdade Tinto e Branco.

Quinta dos Termos O Testemunho de Virgílio Loureiro Beira Interior Escolha tinto 2015, produzido por Quinta dos Termos.

Quinta Vale D. Maria Vinha do Rio Douro tinto 2017, produzido por Quinta Vale D. Maria.

Taboadella Grande Villae Dão tinto 2018, produzido por Taboadella.

Kopke Porto Colheita 1981, produzido por Sogevinus.

Melhor Fortificado 2020

Sandeman Porto Vintage 2018, produzido por Sogrape Vinhos.

Taylor's Porto Vintage 2018, produzido por Quinta & Vineyard Bottlers.