Vinhos exclusivos da Bairrada prontos para entrega em casa

A Sudd, linha gourmet de produtos que promovem a dieta mediterrânica, lançou dois novos vinhos exclusivos da Bairrada. O Sudd Branco Arinto Reserva DOC Bairrada 2019 e o Sudd Tinto Reserva DOC Bairrada 2015 são vinhos frutados, frescos, que fazem bom casamento com pratos da cozinha mediterrânica, à base de peixe e carne, e queijos.

Os vinhos estão disponíveis na loja online da Sudd para entrega em casa, com um preço de venda ao público de 12,00 euros (Bairrada White Reserve Arinto) e 14,00 euros (Bairrada Red Reserve).

créditos: Sudd

Recorde-se que a Sudd propõe uma gama de vinhos de diferentes regiões do país, do Douro, Minho e Bairrada, ao Alentejo e Dão, com produções originais e exclusivas da marca, desde brancos, tintos, Vinho do Porto e Espumante.

Na loja online da Sudd também estão disponíveis outros produtos de assinatura portuguesa, como azeite extra virgem, mel de montanha proveniente da Serra da Lousã, doce de abóbora e nozes, doce de maçã com vinho do Porto e conservas de peixe, como Filetes de atum em azeite e Bacalhau em azeite e alho.

créditos: Sudd

A Sudd assume-se como uma marca mediterrânica que colabora com produtores e agricultores locais que respeitam as tradições, de modo a garantir a qualidade e a origem familiar dos produtos.

A loja online está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, para receber os pedidos e entregá-los em casa. As entregas em Portugal continental são gratuitas a partir dos 50,00 euros de compras.