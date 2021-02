A revista “Vinho Grandes Escolhas” irá realizar a cerimónia de entrega dos Prémios “Grandes Escolhas”, a 4 de março, numa apresentação online em streaming. A transmissão, a partir do Hotel Vila Galé Ópera, será emitida nas páginas de Facebook, Instagram e Youtube da publicação, pelas 18h00, para homenagear os protagonistas do ano de 2020.

Na cerimónia serão anunciados os 30 melhores vinhos de 2020, que foram provados pela redação da revista, do Top 30 nacional; os melhores quatro vinhos portugueses do ano - Espumante, Branco, Tinto e Fortificado e anunciados e atribuídos os 20 “Troféus Grandes Escolhas” a empresas, produtores, instituições e profissionais na área do vinho e gastronomia que mais se distinguiram no ano 2020.

A par da apresentação dos premiados, o programa contará também com três pequenos momentos de conversa com convidados do universo vínico, liderados por Luís Lopes, diretor da revista Vinho Grandes Escolhas.

“Decidimos encarar as limitações que vivemos como uma oportunidade para aumentar o número de pessoas que assistem ao evento e esta premiação tão aguardada pelo sector vínico nacional. O ano de 2020 foi desafiante e exigente para todos pelo que esta edição se torna ainda mais especial para esta área”, refere João Geirinhas, diretor de negócio da revista “Grandes Escolhas”.