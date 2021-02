Dois tintos do Dão destacam-se em publicação especializada norte-americana

Vinha dos Amores Casa de Santar Touriga Nacional 2014 e Casa de Santar Tinto 2018 foram, respetivamente, avaliados com 91 pontos (“Execelente “) e como “Melhor Compra”, pela revista “Wine Enthusiast”.

Roger Voss, um dos críticos de vinhos da publicação criada nos anos de 1970, destaca o Vinha dos Amores Casa de Santar Touriga Nacional 2014 como “poderoso, que apresenta ainda taninos e uma secura que combina com a riqueza dos frutos do bosque bem maduros e uma acidez viva. A textura e a solidez deste vinho fazem dele uma esplêndida escolha para comidas fortes. Está pronto para beber”.

créditos: Casa de Santar

De salientar que o Vinha dos Amores é um vinho monocasta com uma produção anual limitada a 13 mil garrafas, a partir da casta Touriga Nacional, de uvas provenientes de uma única vinha desta propriedade secular. Desenvolvido pelo enólogo Osvaldo Amado, é um tinto com uma maturação de 18 meses em barricas de carvalho francês, seguidos de seis meses em garrafa.

O Casa de Santar Vinha dos Amores Touriga Nacional 2014 está à venda em garrafeiras e lojas gourmet, bem como lojas online, com um preço recomendado de 24,95 euros por garrafa.

créditos: Casa de Santar

O mesmo crítico atribuiu ainda a distinção de “Best Buy” ao Casa de Santar Tinto 2018, do qual destaca a sua origem na propriedade do Dão, afirmando que este é “um vinho generoso, quente e estagiado em carvalho francês. Os seus taninos estão bem integrados nos elegantes frutos do bosque e na acidez suculenta”. Roger Voss salienta que este vinho pode beneficiar de um pouco mais de envelhecimento pelo que, aconselha, “deve ser bebido a partir do final de 2021”.

Apresenta-se em garrafas de 750ml, com um preço recomendado de 6,95 euros cada garrafa.