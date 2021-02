A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) criou uma iniciativa online (na plataforma Zoom) para permitir aos interessados adquirir conhecimentos sobre os mais variados temas, nomeadamente, as provas de vinho, o enoturismo, a sustentabilidade e todo o processo de criação de vinhos, desde a uva à garrafa.

A estrear as sessões, a 26 de fevereiro, pelas 17h00, decorre a iniciativa “Provar como um profissional”, que tem como anfitriões Teresa Gomes, sommelier e wine educator, e Luís Pedro Amorim, diretor de Laboratório dos Vinhos do Alentejo. Nesta sessão, os participantes vão aprender como degustar um vinho e como sentir e identificar aromas.

O segundo webinar “Enoturismo: presente e futuro”, a decorrer a 5 de março, pelas 15h00, vai contar com a participação da diretora do departamento de Dinamização de Oferta e Recursos, Teresa Ferreira, da presidente da Apeno, Maria João Almeida, e do presidente da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, Vítor Silva, que vão debater o panorama atual do enoturismo nacional e fornecer ferramentas necessárias para a preparação do futuro.

Segue-se o webinar “Mulheres à volta do vinho”, a 8 de março, pelas 17h00, onde as oradoras Cecília do Carmo, produtora na Adega do Montado, Sandra Gonçalves, enóloga do Dona Maria Wines, e Maria Pica, diretora de exportação na Quinta do Paral, contam as suas experiências no mundo dos vinhos em primeira mão.

Já a 18 de março, pelas 15h00, terá lugar a sessão “Sustentabilidade: o futuro dos vinhos” que conta com a presença de João Barroso, coordenador do Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo (PSVA), Clara Roque do Vale, produtora da Casa Clara, Helena Ferreira, directora de produção e gestão de qualidade e segurança alimentar da Adega de Borba e Luís Duarte, enólogo da Herdade dos Grous, para discutir a adoção de práticas transversais à sustentabilidade dos negócios, desde as vindimas até à comercialização.

“Da uva à garrafa” é o tema a 25 de março, com início às 15h00, que tem como oradores José Miguel d´Almeida, membro da ATEVA, o enólogo Paulo Laureano, Maria João Cabrita, professora da Universidade de Évora, Arlindo Rato, diretor do departamento de fiscalização dos Vinhos do Alentejo e Rita Tavares, produtora da SOVIBOR. Em discussão vai estar todo o processo de criação de vinhos, desde o momento de colheita da uva até ao produto final, passando pelo processo de controlo e certificação.

A finalizar a iniciativa, no dia 31 de março, decorre o webinar “Oportunidades de mercado do vinho no Brasil”, no qual os participantes poderão explorar temas como o do crescimento do mercado de vinhos online.

As sessões, cuja inscrição se faz aqui, são limitadas a cem participantes. No entanto, se o número de inscrições exceder, vai ser possível assistir, em direto, através do canal de YouTube dos Vinhos do Alentejo.