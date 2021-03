Sob o mote “Ouvir, Repensar e Agir”, a iniciativa pretende ser momento para partilha de experiências e contributos de especialistas, direcionado não só para os profissionais da área, como para todos os interessados em saber mais sobre o setor.

Além de um conjunto de debates temáticos, sobre temas da atualidade do setor, a iniciativa Wine2Help vai contar, também, com provas online e fóruns de apoio especializado a profissionais e consumidores, entre outras rubricas para quem procura saber mais sobre o mundo dos vinhos.

No primeiro dia do evento serão debatidos temas como “Marketing Digital no Setor do Vinho - Tendências e Estratégias”, “Enologia - Sustentabilidade, Tendências e Tecnologias” e ainda “Desafios das Empresas Produtoras no Mercado Nacional e Internacional”.

Já no dia 27, “O Ensino à Distância no Mundo Vinho - Possibilidades e Desafios”, “Exportação - Evolução dos Mercados em Cenário Covid e Pós-COVID” e “Papel do Sommelier no Negócio do Vinho” serão as grandes temáticas em discussão.

O Simpósio contará com nomes de peso ligados ao setor vitivinícola, como o de Ana Sofia de Oliveira (The Wine Agency UK), Cláudia Paiva (Quinta de Pancas), Cláudio Martins (Martins Wine), Frederico Falcão (Viniportugal), Gilberto Igrejas (IVDP), Gonçalo Patraquim (Turismo de Portugal), Luís Vieira (Grupo Parras), Osvaldo Amado (Global Wines), Sandra Tavares da Silva (Wine and Soul), entre outros.

Para o organizador do evento, Rodrigo Quina, “este Simpósio vai trazer à discussão um conjunto de temas da atualidade do setor, mas acima de tudo o que se pretende é que durante estes dois dias se vivam verdadeiros momentos de partilha e de aprendizagem. Estou confiante que, com a presença de personalidades com experiências tão diversas, as conclusões possam trazer um novo fôlego ao mundo dos vinhos e acredito também que em breve assistiremos ao surgimento de projetos mais criativos e formas de trabalhar inovadoras”.

O evento tem também uma vertente de responsabilidade social através da colaboração com a Academia do Johnson, uma organização sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento e a integração social de crianças e jovens dos bairros da zona da Cova da Moura.

De entre os parceiros da iniciativa, destacam-se o Instituto do Vinho do Douro e Porto (IVDP), a agência de comunicação Message in a Bottle, a Portugal-Hong Kong Chamber of Commerce and Industry (PHKCCI), a Rotom Portugal e ainda a Viniportugal.

Os bilhetes podem ser adquiridos na página do evento, sendo que as empresas do setor do vinho terão acesso a preços especiais.