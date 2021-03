Bacalhau à bruxa de Valpaços, Rojões, Coelho à caçador, Amêijoas à Bulhão Pato, Sopa da Beira, Alheira à transmontana, Choco frito, Arroz de polvo à algarvia, Açorda alentejana, o novo livro do chefe de cozinha Henrique Sá Pessoa, “Comtradição” (edição Casa das Letras), faz um périplo às cozinhas de todas as regiões portuguesas, arquipélagos dos Açores e da Madeira incluídos.

A obra nasce da viagem às nossas raízes culinárias que Sá Pessoa empreendeu no programa com o mesmo nome do 24Kitchen Portugal, neste momento na sua terceira temporada naquele canal temático. O resultado é um título com 60 propostas para enriquecer a nossa mesa, numa obra com fotografia de Silvia Martinez e com receitas onde não falta o toque pessoal do cozinheiro que percorreu o país de lés-a-lés.

“A ideia de fazer o ‘Comtradição' já tem alguns anos. Queria regressar ao pequeno ecrã com algo novo, mas que, ao mesmo tempo, apelasse ao nosso passado, às nossas tradições e sabores”, escreve Henrique Sá Pessoa, na introdução do livro. O autor explica ainda que, nos últimos anos, se inspira cada vez mais na cozinha tradicional portuguesa para criar os menus dos vários restaurantes que dirige, nomeadamente no Alma.

“Livros como a Cozinha Tradicional Portuguesa”, da Maria de Lourdes Modesto, passaram a ser o meu Google de receitas e uma ajuda preciosa para saber como a nossa gastronomia se espalha pelo território”.

Henrique Sá Pessoa parte de receitas clássicas para elaborar “remakes” mais leves, descomplicados, acessíveis, e, acima de tudo, de fácil execução.

Obra que nos apresenta três receitas por cada distrito, cada um com o respetivo QR Code, que permite ao leitor acompanhar, no Youtube, a execução por Henrique Sá Pessoa, no programa da 24Kitchen.

Todas as receitas são precedidas por uma pequena introdução onde se explica a origem do prato. Por exemplo, o Ensopado de borrego, tal como hoje é confecionado, existe desde o século VII, com provável origem árabe. A Sericaia terá provavelmente origem indiana (em Malaca e terá sido trazida para Portugal pelo sétimo vice-rei da Índia para Portugal) e foi implementada pelas freiras dos conventos de Elvas e Vila Viçosa e que a rivalidade leva a que o doce tenha, ainda hoje, nomes diferentes nos dois - Sericá e Sericaia).

Embora tenha pensado a bomba calórica que é o Pudim Abade de Priscos, o seu criador, Manuel Joaquim Machado Rebelo, conhecido como Abade de Prisco, viveu até aos 96 anos.

Sá Pessoa descobriu o gosto pela culinária num projeto de intercâmbio nos Estados Unidos. Viveu e trabalhou em Londres e, em Sidney, e dirige atualmente vários restaurantes, dos quais se destaca o Alma (duas estrelas Michelin). Já viajou por todo o mundo, mas admite que o prato mais estranho que comeu foram patas de galinha cozidas, na China. Se pudesse cozinhar para qualquer pessoa, escolhia Marco Pierre White, chefe de cozinha de renome e um dos seus maiores ídolos. Sendo a culinária a sua paixão, há três ingredientes que nunca faltam na sua cozinha: azeite, atum e legumes. A filha Inês, o basquetebol e os livros de culinária são os seus destaques. É autor de “Entre pratos”, “Legumes sem desculpas”, “Curso de cozinha”, a trilogia “Ingrediente secreto”, “Na cozinha com Henrique Sá Pessoa”, “A viagem do salmão”. É também conhecido pelos seus programas de televisão como “Ingrediente secreto”, “Chef de família”.

O livro chega aos escaparates com o preço de 24,90 euros.