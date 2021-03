O serviço de encomenda e entregas Savage by Olivier expande este mês de março a sua área de cobertura ao Parque das Nações, em Lisboa, localização que se soma assim à Rua Barata Salgueiro, também na capital, onde se estreou há dois anos com propostas para comer com a mão e partilhar, com assinatura do chefe de cozinha Olivier da Costa.

Para celebrar o segundo aniversário, o Savage convida os apreciadores a juntarem-se à festa com uma série de promoções previstas em alguns menus especiais durante todo o mês de março. Disponíveis para levantamento ou take away (via Uber Eats, Bolt Food e Glovo) algumas das especialidades em destaque serão o Taco greens n´grilled chicken (Frango grelhado, maçã verde, feta, maionese de alho e ervas, agrião, alface iceberg, couve roxa e taco de milho).

Savage by Olivier Pick up Lisboa: Rua Barata Salgueiro, nº 28 Contacto: tel. 938 796 195 Horário: todos os Dias, das 12h00 às 15h00 e das 18h30 às 24h00 Pick up Parque das Nações: Av. Dom João II, nº 27 Contacto: 933 003 261 Horário: todos os dias das 12h00 às 15h30 e das 18h00 às 22h30

Ainda em destaque, o Taco shrimp tropicalia (Camarão panado, maionese de wasabi e manga picada, agrião, guacamole, pico de galo, alface iceberg, couve roxa e taco de milho) ou o Burrito ATEC (Mac & Cheese de trufa com maminha de Wagyu e cebolinho envolto em tortilha de trigo).