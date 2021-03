Elin McCoy, autora especializada em vinhos, destacou no artigo intitulado “Bottles of wine under $25 that taste as if they cost twice that” sete néctares da região do Alentejo com preços inferiores a 25,00 dólares e que considerou terem qualidade duas vezes superior à sua cotação de mercado.

No artigo da agência noticiosa Bloomberg, sobressaem os vinhos “Rubrica” branco 2019 (Luís Duarte), “Cartuxa” branco 2018 (Fundação Eugénio de Almeida), “Monte Velho” tinto 2019 (Herdade do Esporão), “Herdade dos Grous” tinto 2018 (Herdade dos Grous), “Amphora” tinto 2018 (Herdade do Rocim), Herdade de Coelheiros tinto 2017 (Coelheiros), e A Touriga vai Nua tinto 2019 (Fita Preta).

A especialista que colabora, para além da Bloomberg em publicações como o “The New York Times”, “House & Garden” ou a revista “Decanter” faz, ainda, referência, à qualidade dos vinhos que são produzidos no âmbito das práticas sustentáveis do Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo (PSVA), realçando os vinhos Coelheiros e Herdade dos Grous.

“Os vinhos do Alentejo têm vindo a sobressair nos mercados internacionais e este tipo de distinções que assinalam a qualidade daquilo que produzimos, ao mesmo tempo que realçam a sustentabilidade da sua produção, é para nós um motivo de enorme satisfação”, explica Francisco Mateus, presidente da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA).

O artigo da agência nova-iorquina mencionou 15 garrafas de vinhos produzidos em Portugal considerados surpreendentes pela sua relação qualidade-preço, sendo quase metade dos vinhos em destaque produzidos no Alentejo.