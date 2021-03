A partir de 1o de abril, ao fim de semana, o relvado do Lisbon Marriott Hotel (Avenida dos Combatentes), torna-se “mesa” para receber todos aqueles que querem desfrutar de um almoço.

O “Rainbow Pic-nic” (também em take away), como ficou apelidado estará disponível até 23 de maio, das 12h00 às 16h00, com a possibilidade de utilização da piscina até às 17h00.

O menu fixo foi elaborado pelo chefe de cozinha António Alexandre e inclui, entre outras sugestões, Bruschetta de tomate, mozarella e manjericão, Pastéis de bacalhau com maionese de lima, Tábua de presunto, salame, queijo de azeitão com frutos secos, Poke de salmão, cebola roxa, arroz, rabanete, manga, pepino, tomate cherry, abacate e sementes sésamo; Salada de frutas, Mousse de chocolate com flor de sal; Águas detox de pepino e hortelã e framboesas, hortelã e lima.

Por seu turno o “Green Pic-nic” é a versão vegetariana desta refeição à beira da piscina. Além das Mini empadas vegan de batata-doce, cogumelos, pimentos e espinafres, o piquenique conta, ainda, com Mini hambúrguer vegan de beterraba, duo de húmus de beterraba e fava, espinafres, grão-de-bico, alho e azeite, Arroz, abacate, rabanete, papaia, pepino, tomate cherry, cebola roxa, cebola e sementes de sésamo, Bruschetas de batata-doce, tomate, pimento, cebola roxa e laranja; Salada de frutas, Mousse de abacate vegana; Águas detox de pepino e hortelã e framboesas e lima.

As encomendas podem ser feitas com 24h00 de antecedência, através dos contactos telefónicos: 217 235 400 e 914 391 060.