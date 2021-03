Entre os sabores que a marca, nascida em Cascais há mais de 70 anos, sugere encontra-se o torrone, com amêndoa nacional, envolta em caramelo caseiro. Para além desta sugestão, o mês de abril leva à Santini outros sabores de edição limitada, entre eles, o gelado de bolacha maria, laranja, abacaxi. A grande novidade é o regresso do sabor a morango, além dos habituais gelados de avelã, baunilha, caramelo, chocolate, marabunta, moka, nata, framboesa, frutos do bosque, limão, manga e maracujá.

Com pedidos de valor superior a 20,00 euros efetuados até às 20h00 de sexta-feira, dia 2 de abril, as entregas fazem-se sem taxa adicional.

Para os clientes que preferirem a recolha em loja, a Santini tem todos estes sabores disponíveis para venda na Baía e Carcavelos, Belém e Telheiras, Chiado, Aldeia de Juso, Vale de Santa Rita.